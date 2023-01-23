『BARBOUR OS BEAUFORT 36 オーバーサイズ ビューフォート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 01時 13分に出品され04月28日 01時 13分に終了予定です。即決価格は17,862円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

正規品



2023AW 2024年1月購入

BARBOUR

OS BEAUFORT MWX2138BK91

オーバーサイズ ワックス ビューフォート

black

made in bulgaria

100% cotton

定価 66,000円



[サイズ] 36 : 着丈:80cm 身幅:61cm ゆき丈:82cm

素人採寸ですのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BARBOUR

OS

BEAUFORT

36

オーバーサイズ

ビューフォート