『美品 リーガル REGAL 24cm コインローファー ブラック 革靴 中古【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 04時 05分に出品され03月23日 04時 05分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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❇️商品詳細



・ブランド名、型番、特徴

美品 リーガル REGAL 2177 24cm 革靴 コインローファー ペニーローファー ブラック 黒 BLACK スリッポン グッドイヤーウエルト式



・サイズ：24cm



・カラー：ブラック、黒



・コンディション：A

【S】新品or未使用品に近い商品

【A】若干の使用感はあるがキレイな商品

【B】多少の使用感があるが、全体的に目立った傷や汚れなし

【C】使用感があり、多少のダメージがある

【D】使用感があり、大きなダメージがある



※他にも様々な商品を出品しておりますので、是非ご覧くださいませ♫

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※ペットなし・禁煙者のためご安心頂けます。

※説明文に詳細を記載しておりますが、写真に写っているものを必ずご確認ください。



最後までご覧いただきまして、ありがとうございました^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 24cm ブランド: リーガル

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品

リーガル

REGAL

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