『adidas ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 04時 40分に出品され03月21日 04時 40分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年下北の古着で購入、メイドインフランスでおそらく７０sのヴィンテージトラックジャケットになります。

ファスナーの噛み合わせが悪く2枚目のところまでで止まってしまいます。うまく行けば下までは行くことが可能です

ご理解のある方のみ購入お待ちしております



- ブランド: adidas

- 色: 水色

- デザイン: ジップアップ、襟付き

- ロゴ: アディダスのロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas

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