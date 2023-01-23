『あけび 籠 カゴバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 11時 31分に出品され03月16日 11時 31分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 約46cm×約17cm×高さ約19cm

内布はリネンでフランスのアンティークな柄布を縫い付けてあります。

籠の種類はあけび

持ち手は牛革です。



未使用ですが自宅保管ということをご理解いただける方に。



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トート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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バッグ タグ あけび 籠 カゴバッグ