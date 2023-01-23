『エクストララージ xlarge スタジャン L【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 07時 05分に出品され04月09日 07時 05分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エクストララージ xlarge スタジャン

カラー: 青 ブルー

サイズ: L

白地の部分に小さな黒の汚れがあります。

詳細は画像で確認をお願いします。



商品は古着屋で20000円で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エクストララージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エクストララージ

xlarge

スタジャン

L