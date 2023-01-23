『Nike SB Dunk low ラメルジー Supreme コラボ スニーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 12時 34分に出品され03月12日 12時 34分に終了予定です。即決価格は27,744円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 かなり状態は良いです。

【ブランドとモデル】

NikeのSB Dunkは、ストリートファッションの象徴であり、特にスケートボードシーンで人気の高いモデルです。



【デザイン】

このモデルは、Supremeとのコラボレーションによるユニークなマルチカラーのデザインが特徴です。アート的なグラフィックが施されており、個性的なスタイルを演出します。



【機能性】

耐久性に優れたゴムソールを採用しており、スケートボードや日常のカジュアルな使用に最適です。



- ブランド: Nike

- モデル: SB Dunk

- 色: 黒/マルチカラー

- 特長: Supremeコラボレーション

- ソール素材: ゴム



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキエスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

SB

Dunk

low

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