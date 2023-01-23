『A15021 ゼロエイトサーカス ローゲージタートルネックニット ベージュ 1【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 23時 41分に出品され03月03日 23時 41分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品特徴

08sircus / ゼロエイトサーカス

17aw(17-18aw)

ローゲージタートルネックプルオーバー



ローゲージの畔編みニット、太畝、厚手



ゆったりしたベルスリーブに近い太袖



短丈のボックスシルエット



ユニセックス



日本製



色

beige

ベージュ



商品番号

S17AL-KN08



◆サイズ

表記:1

平置き実寸(cm)

裄丈86

身幅48

着丈62

※素人採寸の為多少の誤差がございます



◆コンディション

ランク:A

S:未使用〜殆ど使用感なし

A:使用感は軽くとても綺麗な状態

B:多少の使用感はあるが傷汚れ等ない状態

C:使用感あり、目立た無い程度の傷や汚れあり

D:使用感大、目立つ傷や汚れあり

※保管品になりますので多少の擦れ等ある場合がございます。

※感じ方には個人差がございます。リユース品にご理解いただけますようお願いいたします



◆その他



※先着の購入者様が優先となりますのでご了承ください



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#TKhレディース



#TKhメンズ



カラー···ベージュ



ネック···ハイネック/タートルネック



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ゼロエイトサーカス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ A15021

ゼロエイトサーカス ローゲージタートルネックニット ベージュ 1