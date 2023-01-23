『アメリカ古着 スラッシャー メキシカン パーカー ラスタカラー THRASHER【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 18時 22分に出品され04月19日 18時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆U.S Used Clothing THRASHER Mexican Parka SK8 Skater Wear



◆表記サイズ・・・ M size



◆69㎝×58㎝×56㎝×60㎝ ※着丈×身幅×肩幅×袖丈

※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいませ。



◆使用感・・・あまり使用感はございません。



◆ダメージ・・・ 特にございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スラッシャー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アメリカ古着

スラッシャー

メキシカン

パーカー

ラスタカラー

THRASHER