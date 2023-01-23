『80s- Aquascutum ウール×カシミヤ スウィングトップ ヴィンテージ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 21時 27分に出品され03月08日 21時 27分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80s頃の日本企画のAquascutum。ウール×カシミヤ混の当時のハイエンドモデル。



恐らく未使用に近いコンディションですが長期の保管によりやや虫喰いが見られます。



穴はあいておらずめを凝らすと見えるレベルなので主観ですがあまり気にはなりませんでした。ヴィンテージ古着慣れされていれば問題無く着用可能なコンディションかも思います。





サイズ



肩幅 cm

裄丈85cm

着丈66cm

身幅64cm



※素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。



※ヴィンテージ品の為お気になさる方の購入はお控えください。







カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s-

Aquascutum

ウール×カシミヤ

スウィングトップ

ヴィンテージ