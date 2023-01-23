『新品同様 ボッテガヴェネタ マキシイントレチャート ボディバッグ ショルダー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 07分に出品され03月19日 06時 07分に終了予定です。即決価格は40,000円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品詳細



ブランド名：BOTTEGA VENETA

サイズ：縦：約14.5㎝

横：約26.5㎝

マチ：約9.0㎝

付属品：保存袋 購入時カード

※付属品欄に記載していないものは付属しません。付属品の状態の記載は省略いたします。気になる方はご質問ください。



生産国：イタリア

素材：レザー

カラー：ブラック

管理番号：S660906990-3

識別番号0910-8

シリアルナンバー(製造番号)：うちタグ記載あり



■当商品状態ランク 外側SA内側SA



当社独自状態ランク：気になる点がございましたらご質問ください



N 新品（未使用であり目立つ傷や汚れがなく状態の良い美品 デットストック品など）

S 未使用級（未使用級であるが傷や汚れがみられるもの 長期保管品、展示品など）

A 傷汚れが少なく状態の良い美品

B 程よい使用感や多少の傷、汚れはあるが程度良好の商品

C 使用感の他、目立つ傷や汚れが見れる商品

D かなり大きな傷みがある難あり商品。リペアをお勧めします。

※新品同様と記載のある商品は、新品ではなく多少は使用している中古品であることをご理解くださいませ。



■状態補足：外側 とてもきれいな状態ですが軽度なすれあり



内側 とてもきれいな状態です





※中古品のため、ランクに関わらず多少の傷や汚れがございます。見落としがある場合もございますのでご了承の上ご入札・ご購入ください。



ポケット2





■仕入れ先スターオークション



2層式 レザー 本革 メンズ ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品同様

ボッテガヴェネタ

マキシイントレチャート

ボディバッグ

ショルダー