『POWERBEATS PRO MV6Y2PA/A パワービーツプロ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 02時 35分に出品され03月05日 02時 35分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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POWERBEATS PRO MV6Y2PA/A パワービーツプロ

定価27,280円（税込)



使用回数は数回程度となります。

本体含め、特に目立つキズなどはありません。



カラー···ブラック

タイプ···カナル型

接続タイプ···ワイヤレス

装着方式···完全ワイヤレス(左右分離型)

構造···密閉型(クローズド)

プラグ形状···Lightning

Bluetoothコーデック···AAC、SBC

ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリング機能なし

防水・防滴性能···対応

重量···10g～30g未満



アルコール消毒をして発送致します。



カラー···ブラック

特徴···Bluetooth

接続タイプ···ワイヤレス

タイプ···カナル型

Powerbeats Pro ブラック

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BeatsbyDrDre



人気モデル···Beats Studio Buds 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビーツバイドクタードレ