『【DIESEL】ディーゼル クロノグラフ DZ-5306 ホワイト シルバー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 20時 11分に出品され04月12日 20時 11分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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DIESEL ディーゼル クロノグラフ



○型番…DZ-5306

○カラー…ホワイト、シルバー

○仕様…クォーツ電池式

○素材…ステンレススチール、シリコン

○採寸…外径4.2cm、文字盤軽3.3cm、バンド幅2.3cm、手首周り19cm

○付属品…専用箱、クッション、説明書、コマ×1



電池は新品に交換して可動確認済みで、現在の時刻に合わせてあります。

その際に文字盤を清掃しました。



5気圧（確認済）までの対応なので家庭用防水です。

なので、雨天や手洗い程度です。



写真のモデルの手首の太さは19cmです。



全体的に使用感がありますが、目立った傷、擦れ、汚れなどはありません。

シリコンに若干の変色があります。

写真でご確認下さい。

見落としがありましたら評価前にご連絡下さい。

中古品です。

神経質な方のご購入はご遠慮下さい。



¥12000から出品します。

ご気軽にコメントにて値下げ交渉して下さい。

定型文での交渉や大幅な値下げにはお応えしかねます。



最小サイズでの発送になります。



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#ash小物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【DIESEL】ディーゼル クロノグラフ DZ-5306

ホワイト シルバー