『【egoism5628様専用】Vivie/Rhinotes ベースエフェクター【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 07時 38分に出品され03月06日 07時 38分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
FenderUSA Vintage62JazzBass 3TS
¥ 123200
Momose MJ Five2-STD/NJ 5弦ベース
¥ 96195
Tech21 SANSAMP YYZ ゲディ・リー RUSH プリアンプ
¥ 13000
Fender USA Professional Ⅱ PB
¥ 76820
【美品】Spector Performer Special Active
¥ 18952
Triumph Sonic master Bass トライアンフ プレベ
¥ 10530
IBANEZ アクティブベース SRX390 状態良好ハードケース発送！
¥ 11750
Sire V8 5st White Blonde Marcus Miller
¥ 58140
ALBIT A1BP TYPE II ベースプリアンプ
¥ 8580
【美品】YAMAHA TRBX304 ヤマハ ベース
¥ 15000
MusicMan BONGO5 HS（2024/11/1 23:59まで出品）
¥ 86667
尺八 4本 精馨
¥ 13000
美品 敷島 大和 大正琴 3本 まとめ売り 現状
¥ 8580
ご確認用
¥ 5399999
沖縄三線、高級素材(牙) バチとウマのセット
¥ 23400
尺八セット 胡蝶宝 1尺8寸管 楓 ハードケース 譜面台 教本
¥ 8814
③ 美品 三味線 撥 バチ ケースセット 象牙風 和楽器 民族楽器 弦楽器
¥ 9750
希少 唄口天然素材 尺八 琴古流 久印 バチ型 朱塗 1尺4寸 5孔 竹製
¥ 14700
落札価格13000円
354 入札履歴
終了
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