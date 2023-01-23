『【egoism5628様専用】Vivie/Rhinotes ベースエフェクター【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 07時 38分に出品され03月06日 07時 38分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！

某楽器店にて4,5年前に中古にて購入しました。

動作・音質共にチェック済みです。

レコーディングで数回、室内で使用しておりました。箱無しです。裏面にマジックテープを貼り付けております。使用感があるため、中古品である事のご理解を承知の上、NC&NRにてよろしくお願い致します。



【ブランドの特徴】

ライノーツはプロフェッショナルな音質を追求するミュージシャンに向けた高品質なエフェクターを提供しています。このモデルは、特にベースギター用に設計されており、独自のサウンドを実現します。



【機能と操作性】

本機は、6つのノブを搭載しており、音色の調整が可能です。入力端子と出力端子は1/4インチジャックを採用しており、一般的な機材との接続が容易です。操作はシンプルで、直感的に使用できる設計です。



【デザインと耐久性】

黒い筐体はスタイリッシュで、どんなステージでも映えるデザインです。また、頑丈な作りで、長期間の使用にも耐えられる耐久性があります。



- ブランド: vivie

- 色: 黒

- ノブの数: 6

- 入力端子: 1/4インチジャック

- 出力端子: 1/4インチジャック



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし