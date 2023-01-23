『LOUISVUITTON ルイヴィトン スニーカー トレイナー デニム【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 21時 54分に出品され04月17日 21時 54分に終了予定です。即決価格は17,400円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐【ブランド名】ルイヴィトン



⭐【品名】LOUISVUITTON トレイナー・ラインスニーカーモノグラム・デニム



⭐【サイズ】26.5cm



⭐【色】 ホワイト × ブルー



⭐【素材】 [アッパー]

カーフレザー × デニムキャンバス × ラバー

[アウトソール]

ラバー



⭐【付属品】フルセット（箱、靴袋2袋）



新品に近いです。



汚れ、シミ等のない超美品になります。



普段26センチを履く方にピッタリかと思います。



全く履く機会が無くて置き物状態になってましたので出品します。



大事に使って頂ける方にお譲りします。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ LOUISVUITTON

ルイヴィトン

スニーカー

トレイナー

デニム