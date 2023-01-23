『オットキャスト ottocast U2 PLUS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 02時 24分に出品され03月25日 02時 24分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらでお譲り頂きましたが、きちんと調べず購入してしまい私の車には使えなかったので必要な方にお譲りしたいと思います。



前の方は2年ほど問題なく使用されていたようです。

初期化されてあるとのことです。



他サイトにも出品していますので購入早い方にお譲りします 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし