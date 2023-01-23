『WACKO MARIA BOB DYLAN スウェットシャツ 野村訓市【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 05時 33分に出品され04月25日 05時 33分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BOB DYLAN / CREW NECK SWEAT SHIRT (TYPE-2) (BOBDYLAN-WM-SS02)





サイズ:XL

肩幅63cm身幅128cm 着丈70cm 袖丈62cm)



状態:目立った汚れは無く、気にならない程度の使用感。





野村訓市さんが着用されたボブディランコラボのスウェットになります。

ここ数年の間でこういったカラー・プリントのスウェットはリリースされておらず、今となっては大変貴重なデザインかと思われます。

毛玉ができやすいリブ部分にも目立った使用感は出ておらず、これからもご着用いただける状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WACKO

MARIA

BOB

DYLAN

スウェットシャツ 野村訓市