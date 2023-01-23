『激レア！50sコンバースチャックテイラー 斜め三つ星生成り HI US81/2【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 01時 13分に出品され03月26日 01時 13分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ——プロフィールをご参照ください—



【商品説明】

1950〜60年代CONVERSE チャックテイラー オフホワイト（生成り）HIモデルです。

この年代のチャックテイラーは貴重ですね。

カラーはド定番のオフホワイトなので、何にでも合いますね。



状態は全体的に使用感がありますが、特筆すべきダメージは無く、ゴムの硬化もありませんのでまだまだご愛用いただけます。



サイズはUS81/2（27cm）どゴールデンサイズです。



本品の基本情報は以下の通りです。



・モデル：MENS WHITE ALL STAR

・カラー：オフホワイト（生成り）

・素材：キャンバス

・サイズ：US 81/2

・生産国：USA

・付属品：無し



また、ディテールは以下の通りです。

・ヒールパッチ斜め三ツ星

・ゴム製アンクルパッチ

・あて布、サイドステッチなし

・コンフォートアーチプリントにMADE IN USA

表記なし



近年評価が高まっているビンテージクロージングは見つけた時が「買い」ですので、お探しできた方はこの機会にぜひお求めください。



【その他情報】

■実寸 ：全長30.0cm

※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。



【状態】

使用感はございますが、全体的に良好なコンディションです。

一部ゴム部分の割れがありますが、ゴム全体的に硬化は無く柔軟性を維持しております。

オリジナルシューレースの片方が切れておりましたので、COTTON100%の新しいシューレースに交換しております。なお、オリジナルシューレースも一緒にお送りします。

NC/NRでお願いします。また、返品も致しかねますので、ご了承くださいませ。



【検索用】

チャックテイラー

チャックテーラー

オールスター

ジャックスター

ワンスター

CT70

一つ星

三つ星

銀箱

ロー

LOW

ハイ

コーチ

COACH

ジャックパーセル

アメリカ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27cm ブランド: コンバース

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 激レア！50sコンバースチャックテイラー

斜め三つ星生成り

HI

US81/2