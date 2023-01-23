『激レア！50sコンバースチャックテイラー 斜め三つ星生成り HI US81/2【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 01時 13分に出品され03月26日 01時 13分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|コンバース
Nike Air Max Plus Tiempo Wolf Grey ティエンポ
¥ 11500
【週末限定値下】犬タグ 8173 レッドウイング ＲＥＤＷＩＮＧ
¥ 7722
WTAPS × New Balance 990V6 Gray 28.5cm
¥ 21840
はな様 専用BALENCIAGA バレンシアガ スニーカー TRACK
¥ 14960
新品 稲葉浩志Reebok InstapumpFury94 MAGMA 26.0
¥ 12900
AIR MORE UPTEMPO 26.5 モアテン モアアップテンポ
¥ 12400
New Balance m2002r dm 28cm
¥ 7784
24.5cm 新品未使用 ナイキ ウルトラフライ トレイル ランニング トレラン
¥ 10678
ニューバランス MR993GL 26㎝
¥ 14750
ベルルッティ
¥ 26400
ミズノ wave prophecy ls 27.5
¥ 10075
OAO SUNLIGHT CORE (Black × White) 27.5㎝
¥ 19800
Y-3 サンダル 27.5 ヨウジヤマモト
¥ 7722
NIKEジョーダンCT0978-203
¥ 11700
AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG Silver Toe
¥ 8579
希少】 John Geiger 003 ジョンガイガー Black Python
¥ 9578
ティンバーランド デッキシューズ
¥ 10530
ナイキ DUNK High × Fragment メンズ
¥ 13000
落札価格17600円
410 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！