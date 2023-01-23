『BALENCIAGA バレンシアガ 3XL 44【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 38分に出品され03月05日 04時 38分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年ほど着用。



サイズ44



メルカリで購入したので、完璧な正規品かはわかりません。

見た目は本物に見え、BALENCIAGAの定員さんにも偽物と疑われることはありませんでした。



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ BALENCIAGA

バレンシアガ 3XL

44