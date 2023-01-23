『Nike Air Max Plus Tiempo Wolf Grey ティエンポ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 08時 13分に出品され04月11日 08時 13分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2回履きましたが綺麗なとこしか歩いておりませんのでソールの減りもなく全体的に綺麗です。



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箱

タグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm

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