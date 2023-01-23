『BenQ EL2870U 4K ゲーミングモニター 箱あり美品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 15分に出品され03月09日 18時 15分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BenQ ベンキュー EL2870U

モニター ディスプレイ

27.9型/4K/HDR



公式サイト

https://www.benq.com/ja-jp/monitor/home/el2870u.html



正常動作確認済み。出品直前まで問題なく使用していました。

素人目ですがドット抜け等は見られません。

目立つ傷汚れなく美品です。

クリーニングはしていますが使用していたもののため取りきれていない埃等はあります。

足の保護フィルムは剥がしていません。

台座裏の滑り止めゴムが1箇所取れています（写真参照、それによってバランスは特に崩れません）

タバコ、ペットなし

写真の商品の箱のまま発送します。



商品内容

本体、箱、説明書、CD、HDMIケーブル（未使用）、電源ケーブル



モニタータイプ···ゲーミングモニター

サイズ···24～29.9インチ

形状···平面型

表面処理···ノングレア(非光沢)

画面種類···液晶

パネル種類···TNパネル

解像度···4K

リフレッシュレート···～60.9Hz

入力端子···DisplayPort 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベンキュー