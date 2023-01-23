『超超希少❗️SEGA ソニック 店頭用ディスプレイ看板【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 52分に出品され03月23日 19時 52分に終了予定です。即決価格は111,888円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 セガの店頭用ディスプレイ看板の出品です。

ゲーセンなどに置いてあるようなお品物です！



まず出回らない大変貴重な物となっています。

コレクターの方、ぜひご検討ください！



電源：AC100v



サイズ：

縦20cm × 横34.5cm × 高さ46.5cm



状態：

パネルには細かい傷が見受けられます。

割れなど著しい損傷はありません。



土台、メッキフレームは錆がありますが、

ガタつきなどはなくしっかり直立します。



付属品はありません。本体のみです。



点灯確認OK



ご購入お待ちしております！



61190000 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: セガ