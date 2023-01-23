『超超希少❗️SEGA ソニック 店頭用ディスプレイ看板【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 52分に出品され03月23日 19時 52分に終了予定です。即決価格は111,888円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|ブランド:
|セガ
〔朝鮮唐津 平向〕三里窯
¥ 9360
R熱電対 10φ×215mm
¥ 13750
水指 青白磁 茶道具 レトロ 骨董 古美術 高級
¥ 7644
【風炉 上1本/炉 上1本】柄杓 久保左文 箱有 日本製 茶道 薄茶 濃茶
¥ 10270
2684袋帯 古代彫金紋 西陣織 金糸 高級上質上品 約440cm 未使用
¥ 14150
イ30 建水『春慶塗 曲水指』漆塗 茶道具
¥ 8580
盆栽鉢 植木鉢 陶芸 園芸 盆栽
¥ 9360
中国骨董花瓶 獅子の持ち手付き
¥ 13000
抹茶碗 サンタクロース 八木海峰作 新品 クリスマス
¥ 8970
船木しずほ作 ガラス細工職人の一点もの小瓶（蓋付き）
¥ 18615
亀文堂 楼閣文銅瓶 銅蓋
¥ 59662
笹田有祥 摸 初花 肩衝 茶入 共箱 大名物写 茶道具
¥ 11570
茶道具 茄子茶入れ 三雲屋緞子仕覆 箱あり
¥ 8580
人間国宝１４代柿右衛門一輪挿し花鳥文未使用
¥ 8970
上野焼、高鶴(淳)淳一作、『横線紋壷』、藁灰釉、銘「窯印・淳」入、合せ箱付
¥ 15000
青い陶器の花瓶 金色の装飾
¥ 7800
九谷焼 香炉 龍鳥
¥ 7644
河本五郎 焼〆刻文 四方壺
¥ 86800
落札価格111888円
59 入札履歴
終了
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