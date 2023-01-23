『SHFiguarts ヴァルバラド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 10時 10分に出品され03月24日 10時 10分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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届いてから開封していないため、新品未開封です。



- ブランド: バンダイ

- シリーズ名: SHFiguarts

- 商品名: ヴァルバラド 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 目立った傷や汚れなし