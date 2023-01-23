『Louis Vuitton モノグラム ハンドバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 11時 31分に出品され03月16日 11時 31分に終了予定です。即決価格は34,900円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このLouis Vuittonのハンドバッグは、モノグラムデザインが特徴で、ブランドのアイコニックなスタイルを体現しています。



【高品質な素材】

外側は耐久性のあるダークブラウンのキャンバス素材で、内側は高級感のあるレザー仕上げです。金具はゴールドで、全体的にエレガントな印象を与えます。



【実用性】

シンプルで洗練されたデザインは、日常使いにも特別な場面にも適しており、様々なスタイルにマッチします。



- ブランド: Louis Vuitton

- デザイン: モノグラム

- 色: ダークブラウン

- スタイル: ハンドバッグ

- 内側の素材: レザー

- 金具の色: ゴールド



ポッケの内側のみベタつきあり。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ Louis

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モノグラム

ハンドバッグ