『Reebok ショルダーバッグ トートバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 02時 27分に出品され04月03日 02時 27分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩紐の長さを調節して、ショルダーバッグとしてもトートバッグとしても使えるバッグです。

目立った傷や汚れはありません。



【サイズ】 素人採寸

縦41cm

横37cm



即購入⭕️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

バッグ タグ Reebok

ショルダーバッグ トートバッグ