『新品 未開封 ユニクロ ウルトラダウンハーフコート＋ 、ヒートテック マフラー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 00時 37分に出品され04月09日 00時 37分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品 未使用品】

ユニクロ

◾️ウルトラダウンハーフコート＋ 1着

◾️ヒートテック マフラー1枚

セット



★ウルトラダウンハーフコート＋

カラー：ブラック

サイズ：Ｌ

※収納服も付いています。画像8枚目

※ユニクロオンライン限定品でした。

通常のダウンより長めなので腰の部分まで暖かいと思います。

フードも無しでシンプルなデザインです。

★ヒートテック マフラー

カラー：ダークグレー

サイズ：170cm×30cm



※自宅保管の為にご理解の上にご購入よろしくお願いいたします。

※価格にご理解の程よろしくお願いしますいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

未開封

ユニクロ

ウルトラダウンハーフコート＋

、ヒートテック

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