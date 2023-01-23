『値下MAISON et VOYAGE ポプリン レギュラーカラーシャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 03時 08分に出品され05月08日 03時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAISON et VOYAGE

ポプリン レギュラーカラーシャツ



◾️定価 ¥24,200



◾️カラー 41

ライトベージュ(薄いイエロー)



◾️サイズ S

着丈72.5㎝

身幅 56㎝

袖丈 60㎝



◾️素材 コットン100%



◾️日本製



2024年10月TOMORROWLANDにて購入。

1度しか着用してません。

自宅にてホームクリーニングしております。



200/2のコットンポプリンを使用したレギュラーカラーシャツ。

極細の超長綿を使用し、サイロスパン×高密度で織り上げることでしなやかで肌触りの良さが特徴。

毛羽が少なく光沢のあるきれいな表面が肌さわり抜群です。

デザインはほど良いゆとりのあるシルエットは上品にスタイリングをアップデートしてくれるアイテム。

センターバックの切り替えと二枚袖がポイント。サイドスリットが入っているため、裾イン、アウトどちらも可能です。

1ウォッシュしてパッカリングを残して仕上げているため、洗いざらしで着たかのようなカジュアルな雰囲気が楽しめる1枚。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 値下MAISON

et

VOYAGE

ポプリン

レギュラーカラーシャツ