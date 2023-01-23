『ポール リード スミス エレキギター SE Custom ペグ GOTOH a【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 16時 07分に出品され03月19日 16時 07分に終了予定です。即決価格は38,180円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Paul Reed Smith ポール リード スミス エレキギター SE Custom ペグ GOTOHロック式 弦楽器 ロック エレキ a です。



正規品保証

出品物は、古物許可証を有する物しか参加することのできない大手古物市場より仕入れさせていただいた商品や、大手古物業者など第三者による真贋の鑑定済みの商品のみを出品させていただいておりますので、ご安心してご購入ください。



中古品です。

中古品ですので、傷・汚れ・スレ・サビなどがございます。

※弦は交換が必要だと思います。

※アンプに繋いでの通電確認は行っておりますが、細かい動作確認等は行っておりませんので、万が一不具合等がございましたらご落札者様での修理をお願いいたします。



出品する際にチェックしていますが、見落し等がある場合があります。

詳しい状態などは、画像を参考に判断してください。

状態の説明はあくまでも出品者の主観ですので、神経質な方のご入札はお控え願います。

※ご使用のパソコン、モニターなどの環境によっては実際の色と若干異なって見える場合がございます。



お探しの方はお見逃しなく！

この機会にぜひどうぞ！



※値下げ交渉などは出来ませんので、コメントをいただいてもお返事などはお返しできません。申し訳ありませんが、ご理解いただけますよう、よろしくお願いします。



★19時～11時、金曜日の19時～日曜日の11時までは、ご連絡・発送・質問の回答等が出来ません。ご迷惑をお掛けしますが、予めご了承いただけますようよろしくお願いします。



★その他、ＧＷ・お盆・年末年始などもご連絡・発送などできません。お急ぎの方は事前にご質問などでご確認していただけますよう、よろしくお願いします。）

こちらの都合で誠に申し訳ありませんが、あらかじめご了承いただいた方のご入札をお願い致します。



筏 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: やや傷や汚れあり