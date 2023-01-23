『ポール リード スミス エレキギター SE Custom ペグ GOTOH a【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 16時 07分に出品され03月19日 16時 07分に終了予定です。即決価格は38,180円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
Yamaha ヤマハ パシフィカ PAC112V パステルグリーン ほぼ新品
¥ 12500
Gretsch G5245T Double Jet グレッチ
¥ 22500
warmaudio centavo
¥ 11500
BOSS CE-2W コーラス 技クラフト
¥ 10500
アイバニーズ おもち様用
¥ 9750
Mythos Pedals Mjolnir ミョルニル
¥ 10500
Burny LG-480 日本製 エレキギター 90s レスポール 国産
¥ 10400
Edwards ESP 日本製 brown
¥ 72369
J. ROCKETT AUDIO / Allan Holdsworth OD
¥ 17550
エレキギター イーグル ariapro
¥ 9750
Fender Japan Hybrid Ⅱ Jazzmaster MN VNT
¥ 61548
tc electronic BODYREZ 箱有 アコギエフェクター
¥ 11050
Gretsch newyorker vintage ジャンク ハードケース付
¥ 46800
ECHOPLEX delay
¥ 13000
FREE THE TONE INTEGRATED GATE ノイズリダクション
¥ 11500
Ibanez アイバニーズ WD7 Weeping Demon ワウペダル
¥ 11570
Epiphone zepyr regent
¥ 69000
BOSS Angry Driver JB-2 ギターエフェクター
¥ 11000
落札価格38180円
129 入札履歴
終了
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