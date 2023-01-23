『【人気 】PORTER ポーター タンカー 3way ブリーフケース リュック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 01時 41分に出品され04月12日 01時 41分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド

PORTER ポーター



◆アイテム

PORTER ポーター タンカー

3way ブリーフケース リュック A4サイズ収納可能



◆ サイズ

横幅 30cm

縦幅 41cm

マチ 13cm

実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。



◆状態

多少の使用感はございますがまだまだお使いいただけます。金具傷あり。

見落としの細かいスレなどあると思いますので新品にこだわる方や神経質な方は購入をお控え下さい。



ショルダーストラップ付属 美品



◆カラー

ブラック 黒



◆素材

キルティングレザー



◆仕様

外：ポケット×2

内：ポケット×6



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【人気

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