『WIND AND SEA フード付きブルゾン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 35分に出品され03月11日 03時 35分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WIND AND SEA フーデットパーカー

色:ネイビー

サイズ:M

寸法:着丈64cm 袖丈 61cm 身幅60cm 肩幅57cm

※手寸法ですので、若干の誤差はご了承ください。

厚めの生地なので、寒くなってきた季節でも着用できます。



公式サイトにて購入しました。

3回ほど着用しておりますが、汚れなどはございません。

シルエットが好みではなかったため、出品します。



ぜひ、ご検討よろしくお願いします。

値下げ交渉などもお受けいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ウィンダンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WIND

AND

SEA

フード付きブルゾン