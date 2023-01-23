『Vallad Studio キャップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 02時 34分に出品され04月24日 02時 34分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VALLAD STUDIO メッシュキャップ黒



純正品のスナップバックが壊れやすいとの事だったので持ち込みし他ブランド製のスナップバックにお直しして頂いてます。



このお値段でご検討の程よろしくお願いいたします。



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#vallad 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用

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