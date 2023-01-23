『Kastane オケージョン Bell sleeve color dress【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 23分に出品され03月15日 06時 23分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Kastane

【結婚式/オケージョンドレス】Bell sleeve color dress

サイズ表記 1



一度着用後、自宅保管しておりました。

オレンジ色がいい感じに目を惹きます。

袖付きなので季節問わずオケージョンに着用いただけます。

デコルテ部分からのベルスリーブが他にあまり無いデザインで、友人からの評判も良かったです。

157cmですが、フラットシューズでも大丈夫でした。



▼以下公式からの引用です▼

THE URBAN BLANCHE × Kastane

■デザイン

オフショルダーでも着用できる2way仕様のワンピース。

ひらひらとしたベルスリーブが二の腕をすっぽり隠してくれます。

ワンピースとほぼ同じ長さの裏地や、ポケット付きなのも嬉しいポイント。

落ち感のあるドレープデザインが美シルエットを叶えてくれます。

タイトすぎないIラインで、スリットが入っているので歩きやすさ抜群。

バックにはタックが入っているので後姿もこなれた印象に。

■コーディネート

デコルテが綺麗に開いたデザインなのでネックレスが引き立ちます。

スタイルアップ見えするよう長めの丈感でお作りしているので、

ヒールのあるシューズを合わせていただくのがオススメです。

バックやシューズはドレスや肌になじむカラーがコーデにまとまりが出ます。

結婚式や二次会、パーティーなどお呼ばれスタイルにマッチします。

THE URBAN BLANCHE



「洋服を選ぶようにウェディングドレスを選ぶ」

「ウェディングドレスをもっと身近なモノに」をコンセプトに、

オリジナルからインポートまで幅広いラインナップにて楽しめる

新しいカタチのウェディングドレスショップ

■素材・洗濯表示

素材:ポリエステル100％【裏地】ポリエステル97％,ポリウレタン3％

洗濯:ご自宅では洗えませんのでクリーニングショップにご相談ください

タンブル乾燥:不可

アイロン:不可

■推奨サイズ

155~159cm前後 サイズ0

160~169cm前後 サイズ1

※ドレスのように仕立てているので、着丈が長めの作りとなっております。

低身長の方は5cm以上のヒールと合わせての着用をお勧めいたします。



カラー···オレンジ

柄···無地

季節···秋

季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カスタネ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Kastane

オケージョン

Bell

sleeve

color

dress