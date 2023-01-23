『メルカリ 絵画 絵 額付き (黒) 油絵 F4-072019 猫女の子(蟻)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 03時 31分に出品され05月07日 03時 31分に終了予定です。即決価格は86,400円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 世界にたったひとつ！



超人気作品 ❣

この作品は定価格となっております

【 市場価格 額付きF4号の場合: 160,000円(40,000円/号x 4号) 絵のみの場合: 150,000円 】



＜油絵のサイズ＞ F4号 33.4cmⅹ24.3cm

サインあり（表に小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります 2019年制作 ）

【画法】最初にキャンバスの上にモザイク型に6色（黄、オレンジ、赤、黄緑、青、黒）を塗り、それを下地に絵を描きます。その下地の色がちらほら見え隠れし、それが効果を奏し魅力的な絵になっています。

＊女の子は ”蟻さん” からのイメージです



＜額縁のサイズ＞ 約 48 cm x 40 cm (額により多少異なります)

＜額縁の色＞ 黒 / モダンでおしゃれな感じで、どの絵にも合います



◼ 絵のみ (150,000円) 又は 他の額付きご希望の場合は 【 メルカリ 油絵 F4-072019 】でご検索ください





作家紹介

菅家令子（かんけりょうこ） 洋画家 創作写真家



個展/展覧会

ニューヨーク パリ,カンヌ / フランス ミュンヘン /ドイツ シカゴ ウイーン / オーストリア 東京 他



出版物

「写真集」 “ 女R-I ” 永久保存

近代美術館（MoMA) / ニューヨーク スミソニアン博物館 / ワシントン



「絵本」

" ん" (ポストカードとしても使える絵本）

人物、犬猫、女の子、風景、静物 を描いた 洋画家・創作写真家 菅家令子によるポストカードブック 単行本 ハードカバー 64ページ 絵30ページ

◼ 絵本ご希望の場合は【 メルカリ ん (ポストカード絵本）】でご検索ください

「論文」 “ 写真表現における芸術性について ” 日本写真芸術学会





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