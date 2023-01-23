『メルカリ 絵画 絵 額付き (黒) 油絵 F4-072019 猫女の子(蟻)【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 03時 31分に出品され05月07日 03時 31分に終了予定です。即決価格は86,400円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
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真作/小山雲泉/名は袁榮/三聖人図/人物図/掛軸☆宝船☆AE-270
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桜井征彦「太陽と魚」ガラス絵 直筆サイン入り お洒落な額装 F4 1991年作
¥ 8034
黒田清輝 油彩 肉筆『湖畔』サイン 裏書(印譜・鑑定) F6号 額無 a620
¥ 12025
e3001 古伊万里 色絵 鉢 径22cm 二重高台
¥ 9360
鉄瓶 茶道具 長閑刷毛目 銀摘み 共箱(紙箱) 未使用
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¥ 55770
【未使用】 宮城須美子作 直径約25センチ 高さ約5.7センチ
¥ 12870
中国 清時代 五彩 粉彩 茶碗 時代物 アンティーク 古美術 骨董品
¥ 10764
ほぼ未使用 懐石道具 輪島塗 木製溜塗 長方膳 懐石膳 5客揃 紙箱
¥ 12500
土湯系 「岳」大内一次作伝統的な日本のこけし 8体セット
¥ 10400
歓喜男女 置物 根付置物
¥ 19890
茶道具 暁窯 岡田暁山作 中興名物 破風窯 米市写 茶入 共箱 V 7979
¥ 12220
畦地粒俵 乾漆 鶴香合 高さ 約6.5cm 香道具 茶道具 共箱
¥ 12220
張り子のお面 三春張子 デコ屋敷
¥ 8424
煎茶道 上錫大阪錫半 茶壷茶筒01
¥ 27600
2703 深川製磁 呉須葡萄 花瓶 金彩 未使用
¥ 13500
落札価格86400円
577 入札履歴
終了
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