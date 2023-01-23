『Danner アローズ別注 GORETEX ダナーフィールド 黒 スエード 26【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 40分に出品され03月18日 14時 40分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダナーフィールドのアローズ別注です。

紫がかっているダークグレーのスエードが絶妙です。着用5回程度で気になる汚れ等もなく美品だと思います。



かなり重さがあるのでその点はお気をつけください。（片足700g程度）



↓下記ユナイテッドアローズサイトを引用↓



毎シーズン人気を博している「DANNER FIELD BOOTS」の別注ブーツ。

今シーズンはアッパーをオールスエードに変更した別注シリーズに新色のダークグレーが登場。

ヒール部分には「GORETEX」のロゴが大胆に刻まれアクセントになっています。

足入れの良いロータイプで、アウトドアアクティビティから街中のお出かけまであらゆる場面で活躍します。



＜DANNER（ダナー）＞

1932年「可能な範囲の中で最も優れた靴を作る」というポリシーのもと、ウィスコンシン州・チペワフォールズで、ワークシューズメーカーとしてビジネスをスタート。その後創業者の一人、チャールズダナーはオレゴン州ポートランドに拠点を移してビジネスを展開し、長きに渡り履く人の業種や使われ方を考えてブーツを作り続けてきました。

1979年には、靴企業では初めてゴアテックスを使用したシューズを展開し、＜ダナー＞ブランドは確固たる地位に。その靴は「ダナーライト」と名付けられ、現在でもブーツの代名詞となっている。



- ブランド: Danner

- 色: ダークグレー

- 素材: スエード

-サイズ:26cm US8 UK7 1/2

-着用回数:5回程度

-カラー:ブラック



DANNER FIELD LOW

UNITED ARROWS

ユナイテッドアローズ

beauty&youth 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ダナー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Danner

アローズ別注

GORETEX

ダナーフィールド

黒

スエード

26