『PYRENEX ピレネックス REIMS ランス ダウンジャケット ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 15分に出品され03月23日 04時 15分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️ブランド PYRENEX



▪️商品名 PYRENEX REIMS JACKET



▪️カラー ブラック



▪️サイズ FR(SM)JP (M)



FR(SM).JP(M)/着丈67/身幅56/肩幅48/袖丈68



◉状態

3年前にオンラインで購入後、冬のシーズンで特に

寒い数日のみ着用しておりました。

そのため、日焼け、穴あき等もなく状態は良好です。

あくまで中古品ですので完璧を求める方はお控えください。



商品説明

ブランドロゴを刻印されたメタルドットボタンが目を引くショート丈モデル「Reims Jacket（ランスジャケット）」です。

表地に非常に軽量でナチュラルなストレッチ性を持つ、表面に微起毛を施したソフトなスムース素材を採用し、

着用時の動きやすさを追求した立体的なパターンなど、抜群の着心地とシルエットの良さが魅力のモデルです。



フードは取外しが可能なので、2WAYで着こなしをお楽しみいただけ、

フロントはダブルファスナーにスナップボタン付き比翼仕様、フラップタイプとサイドのハンドウォーマーポケット、

袖口にはリブを備え、ドローコードによってサイズ調整が可能なフード、しっかりとダウンが詰められたスタンドカラー、

左腕ブランドロゴのフェルトパッチなど、細部にまで拘り仕上げられています。



◎ すりかえ防止のため、この商品に関しましては返品は受け付けておりません。

ご了承ください。





発送は商品をコンパクトに圧縮しますのでご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PYRENEX

ピレネックス

REIMS

ランス

ダウンジャケット

ブラック