『【美品】パナソニック コンパクトデジタルカメラ DMC-LF1 ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 00時 25分に出品され03月28日 00時 25分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Panasonic パナソニック

Lumix ルミックス DMC-LF1 ブラック

コンパクトデジタルカメラ コンデジ SDカード付き



○状態

1ヶ所角にコーティング剥がれがありますが、その他は全体的に綺麗な美品の商品です。

付属品は写真の物で全てになります。



○カラー

ブラック



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

家庭、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。





※ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック