『【美品】BURBERRY 2019S/S ボディバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 15時 06分に出品され04月16日 15時 06分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

・BURBERRY/ヴィンテージチェック&レザーボディバッグ



BURBERRYのボディバッグです。

当時羽田空港の免税店で購入し、数回使用しましたが使わなくなったので出品します。

型崩れや目立った傷等はなく、良好です。



付属品なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】BURBERRY

2019S/S

ボディバッグ