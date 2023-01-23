『◎PORTER◎未使用級 タンカー オーバーナイト ブリーフケース 2way 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 08分に出品され03月26日 16時 08分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 International buyers are welcome

Authentic only



○アイテム

PORTER ポーター 吉田鞄 吉田かばん

ビジネスバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ

トートバッグ ボストンバッグ クロスボディ

斜め掛け 肩掛け A4収納 PC収納

メンズ レディース 男女兼用 ユニセックス

カジュアル フォーマル ビジネス おでかけ

通学 通勤 TANKER 廃盤 希少 入手困難

OVERNIGHT BRIEFCASE

型番:622-79309



○サイズ（cm）

タテ33

ヨコ45

マチ18

ハンドル29

ショルダー115（調節可能）



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○付属品

取り外し可能ショルダーストラップ



○状態

目立った傷や汚れ等はございません。



○カラー

ブラック 黒



○素材

ナイロン



○配送

簡易包装にて発送いたします。

２～４日の間で発送予定です。

即日発送を希望の方いましたら購入後送り先を教えていただくか、

購入前にご連絡下されば対応いたします。

その際時間指定も可能ですので記載してお伝えください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



AZ15 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ◎PORTER◎未使用級

タンカー

オーバーナイト

ブリーフケース

2way

黒