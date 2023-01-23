『ナノユニバース西川ダウンベストM黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 42分に出品され03月03日 23時 42分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナノユニバースの西川コラボダウンベストです。かなり前に買ったものですが大切に着ていたので美品かと思います。フードはスナップボタンで外せます。



身幅56cm

着丈63cm

多少の誤差はご容赦下さい



購入から時間が経っている素人の自宅保管なので念の為やや傷や汚れありとしています。中古品にご理解ある方のみご購入下さい。



値下げ不可



商品到着後は、返品・交換・キャンセル等は承っておりませんのでご了承願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース西川ダウンベストM黒