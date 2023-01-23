『ほぼ新品⭐︎Side Open Thermal Dress rosarymoon【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 01時 00分に出品され03月12日 01時 00分に終了予定です。即決価格は10,881円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 rosarymoonのSide Open Thermal Dressです



着用1回

カラー→gray



完売人気アイテムです。

出品悩んでいる為下書きに戻すかもです…



ほぼ新品です

極美品



ロザリームーン



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロザリームーン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ほぼ新品⭐︎Side

Open

Thermal

Dress



rosarymoon