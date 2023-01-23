『GAME sportswear varsity jacket スタジャン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 24分に出品され03月14日 00時 24分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 原宿RAWDRIPで5万程度で購入しました。数回着用で数年着ていない為出品します。

XL:着丈 71cm／身幅 70cm／肩幅 60cm／袖丈 65cm

素 材ボディ:ウール / 袖:レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GAME

sportswear

varsity

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スタジャン