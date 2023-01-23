『【新品】adidas ダウン モノグラム フード付きパファージャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 18時 15分に出品され03月09日 18時 15分に終了予定です。即決価格は11,100円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【adidas / ダウン Regen モノグラム フード付きパファージャケット adidas Originals】

定価：29700円

・以前オンラインで購入しましたが、着ない状態で閉まっていた新品・未使用の商品です。ですが、定価以下で出品致します。希少なサイズとカラーだと思います。



●サイズ

表記【XXL】 サイズ感【XL〜XXL】

※表記は2XLですが、下の実寸を参考にして下さい。普段、LやXL~の方でも問題ないと思います。

着丈 74cm

身幅 64cm

袖丈 66cm

肩幅 51cm

(※公式採寸のサイズ)



●カラー: ブラック

（写真撮影ですので、実物とは若干色が異なる場合があります。ご了承下さい。）



●発送: 購入後、基本的に1〜2日で発送いたします。



※ダグ付きの新品未着用です。



※フード取り外し可能



最後まで読んで頂きありがとうございます！



▶︎他にもシャツ、ニット、スウェット、トラックジャケット等、多数のウェアを出品しておりますので、是非ご覧ください！



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#ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: アディダス

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フード付きパファージャケット