『THE NORTH FACE ピンク GORE-TEX ジャケット スノーウェア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 15時 56分に出品され03月22日 15時 56分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド: THE NORTH FACE

色: ピンク

タイプ: ジャケット

サイズ：レディースM



2シーズン使用。

ホームクリーニング済みですが全体的に汚れがあります。写真でご確認頂き、気になる方はご遠慮下さい。



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