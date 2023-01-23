『DANTONダントン インナーダウンジャケット サイズ36【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 07時 41分に出品され03月11日 07時 41分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ダントンのインナーダウンジャケットです。

特に目立った傷や汚れなどなく全体的に綺麗です。



【サイズ】36

肩幅39㎝、身幅49㎝、着丈56㎝、袖丈56㎝

(平置きにて採寸、素人採寸をご了承ください)



【カラー】カーキ系



【素材】

(表地)ナイロン100%、

(裏地)ナイロン100%

(詰物)ダウン90%、フェザー10%



※コメントなし、即決購入OKです







カラー···ベージュ



素材(表地)···ナイロン



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTONダントン

インナーダウンジャケット

サイズ36