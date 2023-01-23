『ATON ベイビー アルパカ ポロ セーター ニットポロ 04 グレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 51分に出品され03月13日 03時 51分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️アイテム



ATON BABY ALPACA ベイビー アルパカ ポロ セーター ニットポロ 04 グレー





◾️サイズ 04



着丈 71cm

身幅 56cm

肩幅 51cm

袖丈 62.5cm



平置き実寸です。





◾️状態



中古品です。

若干の使用感はありますが、特筆すべき汚れや破れや匂いなどは無くまだまだご着用頂くには問題の無いコンディションです！





◾️詳細







◾️カラー



灰色

グレー





◾️素材



アルパカ60%

ナイロン32%

羊毛8%





◾️配送等

簡易包装にて即日〜1日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





●鑑定済の大手中古ブランド買取店、大手リユースショップにて購入しているため、 真贋に 問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対 応させて頂きますのでご安心下さい。



●使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも 中古品とのご認識の上、 細かな状態をお気にされる方はご購入をお控 えください。



●写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が 実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エイトン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ATON

ベイビー

アルパカ

ポロ

セーター

ニットポロ

04

グレー