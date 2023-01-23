『ロングコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 21時 11分に出品され03月17日 21時 11分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 同じコートを着用されているのを見かけた為、購入して着ないままで、新品、未使用になります。



10枚目の品質、洗濯表示のタグは、ポケットの中に縫い付けられています。



襟元のタグがフードで隠れるので、裏の柄の面も着れそうな感じがします。



サイズ 身幅60x肩幅50x着丈105cm



コートについていたタグは、処分してありません。



返信すぐに出来ない場合あります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ロングコート