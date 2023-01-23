『AirPodsPro 第二世代(箱類以外フルセット)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 03時 51分に出品され04月23日 03時 51分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代)



使用回数:1回(数分のみ)



※一度洗濯してしまい、ほんと若干右のイヤホンの音が小さめになってます。接続等はまったく問題ございません。破格にします。

※3Nでお願いいたします。



商品内容:本体、イヤホン左右、替えのイヤホンセット(左右3個)、充電コード(コンセントに挿す部分は新品購入時から附属しておりません)



その他:無くしたと思って新品を購入したのですが、まさかのすぐに前の物が見つかり、オリジナルメッセージ入りのものでお気に入りだったのでそちらを使うことにしました。なので是非こちらを購入してくれるとありがたいです、、 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル