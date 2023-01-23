『新品スローブイエナ Super100 ダブルモッサVネックノーカラーコート40【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 19時 52分に出品され04月28日 19時 52分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 自宅保管品です。上品なカーキ色のコートです。カーキは限定色で入手困難でした。なかなか出番が無く自宅保管してあったお品です。



サイズ 40



2021AW】SLOBE IENA

Super100 ダブルモッサVネックノーカラーコート カーキ



の軽くて暖かいウールの特徴を活かし、2重織に仕上げたふっくらと暖かみのあるコート。軽さをキープしつつ、安心感のある着心地に。シンプルなVネックのノーカラーは着回しが効き、綺麗なシルエットなのでオンオフ問わず着回して頂けます。また、ポケットの袋布には起毛したスレキという素材を採用。ポケットに手を入れても暖かく、嬉しいポイント。襟ぐりとアームホールには消臭抗菌テープが施され、デザインから機能性まで兼ね備えたイチオシのコートです。



新品未使用品ですが、自宅保管（ペット、喫煙者なし）、素人出品の為、神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: スローブイエナ

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レディース

ジャケット・アウター タグ 新品スローブイエナ Super100

ダブルモッサVネックノーカラーコート40