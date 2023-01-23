『CHANELヴィンテージバック【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 23時 42分に出品され04月14日 23時 42分に終了予定です。即決価格は52,800円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
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|全体的に状態が悪い
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落札価格52800円
179 入札履歴
終了
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