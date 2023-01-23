『ダブルタップス WTAPS M-65 カラーOD サイズS 13SSモデル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 01時 50分に出品され03月28日 01時 50分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WTAPSのM-65、13SSモデル、サイズはS、カラーはオリーブドラブです。裏地のないタイプになります。(肩幅約45センチ、身幅50センチ、袖丈約61センチ、着丈エリ下から約71センチ。素人採寸につき、若干の誤差はご了承ください。)

元々の古着加工になり、日常的に数回着用しましたので使用感はございますが、大きな傷・汚れ・ダメージはございません。

以上、宜しくお願い申し上げます。



肩幅...45cm

身幅...50cm

袖丈...61cm

着丈...71cm



カラー...グリーン



#WTAPS #ダブルタップス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダブルタップス

WTAPS

M-65

カラーOD

サイズS

13SSモデル