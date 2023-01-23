『MWS 裏ボア ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 32分に出品され03月31日 18時 32分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MWSのダウンジャケットです。

裏ボアでとても暖かいです。

目だったキズや汚れはなく、状態は良い方だと思います。

中古品にご理解のある方にご購入お願い致しますm(_ _)m



カラー...ブラウン



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MWS 裏ボア ダウンジャケット